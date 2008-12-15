Ювентус и Милан заколотили шесть голов на двоих

"Ювентус" победил "Милан" в центральном матче 16-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча, состоявшаяся поздно вечером 14 декабря в Турине, завершилась со счетом 4:2 в пользу "Ювентуса". Благодаря этой победе команда из Турина набрала 33 очка и вышла на второе место в турнирной таблице, сообщает Reuters.

В составе "Ювентуса" голы забили Алессандро Дель Пьеро (с пенальти), Джорджо Кьеллини и Амаури (дважды), а у "Милана" отличились Пато и Массимо Амброзини. Украинский форвард "Милана" Андрей Шевченко отыграл весь второй тайм.

Лидером чемпионата Италии по-прежнему является "Интер" (39 очков). 14 декабря команда Жозе Моуринью победила "Кьево" (4:2). Третье-четвертое место делят "Наполи" и "Милан" (по 30 очков).

Лента.ру