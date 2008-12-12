Польша заверяет, что проведет Евро-2012 только с Украиной

Польская власть заверяет, что Польша планирует провести чемпионат Европы из футбола в 2012 году исключительно с украинцами, а также задекларировали готовность своей допоги в случае возникновения проблем с подготовкой к чемпиону в Украине.

С соответствующим заявлением сегодня выступили премьер-министр страны Дональд ТУСК, министр спорта и туризма Мирослав ДЖЕВЕЦКИ, представители польской футбольной федерации PZPN и компании PL.2012., что координирует подготовку Польши к чемпионату

«Проект Евро 2012 является общим польско-украинским», - заявил Д.ТУСК, который сейчас находится на саммите Евросоюза в Брюсели.

Он не стал детальнее комментировать слова президента UEFA Мишеля ПЛАТИНИ о возможности проведения Евро-2012 только в Польше, подчеркнув, что «поляки являются ответственными партнерами».

Министр спорта также категорически отбросил возможность самостоятельного проведения чемпионата Польшей.

«Не принимаю во внимание организацию Евро 2012 без Украины...все, точка», сказал он на пресс-конференции в Варшаве.

М.ДЖЕВЕЦКИЙ отметил прогресс, который увидел в Украине из делу приготовления к Евро -2012, во время последнего своего визита 8 декабря.

»Я мог собственными глазами убедиться, что прогресс значительный», - прибавил он.

Джевецкий также заверил, что Польша планирует помочь украинцам в случае возникновения любых проблем с подготовкой организации чемпионата.

PZPN в специально обнародованном заявлении также подтвердил неизменность своей позиции.

«Федерация футбола Украины была, есть и останется единственным партнером в приготовлениях к чемпионату Евро 2012», - сказано в сообщении.

Пресс-секретарь компании PL.2012., что координирует подготовку Польши к чемпионату, Катажина МЕЛЛЕР напомнила TVN24, что собственно председатель Федерации футбола Украины Григорий СУРКИС был инициатором представления общей заявки.

Она также прибавила, что мнение Платини не является официальной позицией УЕФА.

Как сообщал УНИАН, 11 декабря президент УЕФА Мишель ПЛАТИНИ заявил польской газете Dziennik, что Польша может самостоятельно провести Евро-2012, если Украина своевременно не реконструирует НСК «Олимпийский» в Киеве.

По данным «Немецкой волны», 10 декабря М.ПЛАТИНИ после совещания из подготовки украинцев с поляками к проведению Евро-2012 в швейцарском Ниони выразил «полную уверенность» в том, что чемпионат состоится в Украине и Польше.

Справка УНИАН. Украина и Польша выиграли право организации чемпионата в апреле 2007 года.

Практически сразу же с того времени не стихают спекуляции на тему, что право к проведению Евро странам заберут из-за того, что украинцы с поляками не смогут своевременно и достойно подготовить чемпионат.

Дежурная волна спекуляций началась в течение последних месяцев после заострения экономического кризиса в мире, что опрокинулась также в Украину, и украинскую политическую нестабильность.

Реконструкция НСК «Олимпийский», которая началась 1 декабря 2008 года, планируется завершить до 2011 года.