Матчи Евро-2012 будут принимать по четыре города в Украине и Польше

Матчи финала Чемпионата Европы по футболу 2012 года будут принимать по четыре города в Украине и Польше.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции по итогам заседания наблюдательного комитета УЕФА 10 декабря в Швейцарии сообщил президент Федерации футбола Украины Григорий СУРКИС.

«Впервые в рамках заседания стратегического совета, по моему мнению, уже окончательно есть формат этого турнира – это то, что из каждой стороны будут принимать участие по четыре города», - сказал Г.СУРКИС.

Он отметил, что на заседании 10 декабря в Нионе Украина и Польша выступили с предложением не спорить, кто лучше готов, а пропорционального распределить города для участия в Евро-2012.

Г.СУРКИС подчеркнул, что стороны отошли от формулы «3 на 3» или «минимум 6 - максимум 8 городов» и предложили именно формулу «4 на 4».

По словам президента ФФУ, основания сделать такой вывод у него появились после обсуждения вопроса распределения матчей между городами на заседании УЕФА.

«Это было короткое сообщение генерального секретаря УЕФА без докладов экспертов, где он четко и ясно сказал, что УЕФА довольна тем, как динамично сегодня движутся правительства двух стран в подготовке инфраструктуры, и как этим проникаются национальные футбольные ассоциации», - сказал Г.СУРКИС.

Как сообщал УНИАН, исполком УЕФА на заседании 26 сентября решил отказаться от пропорционального распределения матчей Евро-2012 между странами и определять города-хозяева по уровню их готовности к турниру. Тогда же УЕФА объявила, что количество принимающих городов может быть минимум 6, максимум 8.