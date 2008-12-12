Суркис: слухи о потере Украиной Евро-2012 - «инсинуации западных СМИ»

Президент Федерации футбола Украины Григорий СУРКИС называет все сообщения относительно возможной потери Украиной права на проведение Евро-2012 «инсинуациями западных СМИ».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции по итогам заседания наблюдательного комитета УЕФА 10 декабря в Швейцарии, комментируя слова президента УЕФА Мишеля ПЛАТИНИ о возможности отобрать у Украины Евро-2012.

«Я считаю ПЛАТИНИ взвешенным человеком, который не может изменять свою точку зрения, по крайней мере, дважды в месяц», - сказал Г.СУРКИС.

Он напомнил, что две недели назад М.ПЛАТИНИ заявил, что Евро-2012 не будет без участия Украины или Польши, в одной из этих стран.

Президент ФФУ предложил не реагировать на подобные провокационные сообщения. «У меня к таким сообщениям выработался иммунитет. Поэтому я предлагаю и вам не реагировать на них», - сказал он.

Г.СУРКИС также сообщил, что он предложил М.ПЛАТИНИ провести заседание наблюдательного комитета УЕФА в 2009 году по очереди в Украине и Польше. Он подчеркнул, что «лучше один раз увидеть (план подготовки к Евро - УНИАН), чем несколько раз услышать от экспертов».

Как сообщал УНИАН, президент Европейской футбольной ассоциации UEFA М.ПЛАТИНИ заявил польской газете «Dziennik», что Польша может самостоятельно провести матчи Чемпионата Европы по футболу 2012 года, если в Киеве не будет своевременно реконструирован НСК «Олимпийский».

«Другое дело – Киев. Если этот город не успеет со своим стадионом, то существует такая возможность, что Евро состоится только в Польше», - сказал М.ПЛАТИНИ.

«Dziennik» отмечает, что М.ПЛАТИНИ впервые открыто заявил о возможности проведения Евро-2012 только в Польше.