УЕФА не отберёт у Украины право на Евро-2012

Главным заключением заседания наблюдательного комитета УЕФА по Евро-2012, которое состоялось 10 декабря в швейцарском городе Нион, является то, что УЕФА не подвергает сомнению способность Украины и Польши успешно подготовиться к Чемпионату Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК на пресс-конференции по итогам заседания наблюдательного комитета УЕФА.

Он подчеркнул, что в отличие от подобных заседаний в сентябре и июне, во время нынешнего мероприятия была совсем другая - спокойная, деловая и партнерская атмосфера.

«Это была атмосфера, в которой партнеры УЕФА, Украина и Польша обсудили наши планы, проанализировали достигнутое в 2008 году, и подчеркиваю, никто не подвергал сомнению способность Украины и Польши успешно подготовиться к Евро-2012», - сказал И.ВАСЮНИК.

Он также сообщил, что проинформировал руководство УЕФА относительно трех аспектов подготовки к турниру. Во-первых, И.ВАСЮНИК рассказал о политической ситуации в Украине, выборах председателя Верховной Рады, и отметил, что, по его мнению, в УЕФА сложилось убеждение, что «подготовка к Евро в Украине выработала определенный иммунитет к политическим изменениям».

Кроме того, И.ВАСЮНИК сообщил об изменениях в системе управления подготовкой турнира и отметил, что они были с пониманием восприняты УЕФА.

Также И.ВАСЮНИК доложил наблюдательному комитету перспективу развития экономической ситуации в Украине и сообщил об увеличении бюджетного финансирования мероприятий по подготовке Евро-2012.

В то же время, вице-премьер отметил, что положительное решение УЕФА относительно подготовки Евро-2012 в Украине «не должно нас успокаивать, а, наоборот, мы должны мобилизоваться и в 2009 году выполнить все мероприятия, предусмотренные государственной целевой программой».