Украина и Польша создадут общую структуру для проведения Евро-2012

Украина и Польша должны создать отдельную общую структуру для подготовки и проведения финала Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции по итогам заседания наблюдательного комитета УЕФА 10 декабря в Швейцарии сообщил президент Федерации футбола Украины Григорий СУРКИС.

По его словам, сегодня уже речь идет не только о подготовке объектов инфраструктуры, но и об абсолютно новой структуре проведения турнира.

Он отметил, что во время Евро в Португалии проведением чемпионата занималась структура, которая принадлежала поровну Португалии и УЕФА, в Австрии и Швейцарии – структура на 100% УЕФА. «В Украине и Польше – совсем другой формат проведения турнира. Две футбольные ассоциации должны создать своих “дочерей”, то есть зарегистрировать структуры, которые будут стопроцентно собственностью федераций футбола как в Польше, так и в Украине», - сказал Г.СУРКИС.

Он также сообщил, что к 1 марта 2009 года в штате этой структуры будут работать 23 человека, а к 2012 году ее штат будет увеличен, и составит по 200 человек из каждой страны. Финансироваться эта структура будет полностью за счет УЕФА.

Г.СУРКИС также отметил, что украинцы общаются с поляками на разных языках, имеют разную ментальность, и не до конца адаптированным является национальное законодательство. Поэтому, считает он, решение УЕФА относительно проведения в Украине и Польше Евро-2012 является свидетельством доверия к этим двум государствам.

«Это свидетельствует о том, что мы перешли уже к новому этапу подготовки Евро-2012. То есть возврата уже нет», - подчеркнул президент ФФУ.