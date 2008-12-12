Харьков ожидает инвесторов для строительства гостиниц к Евро-2012

Особенные ожидания Харькова в рамках подготовки к Евро-2012 связаны с перспективами привлечения инвесторов к реализации программы размещения гостей и участников Евро-2012. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского горсовета, об этом сегодня заявил заместитель городского председателя – директор Департамента по вопросам подготовки и проведения в Харькове Евро-2012 Виктор ХРИСТОЕВ, выступая на утреннем заседании инвестиционного форума «Динамизм. Актуальность. Перспективы», который проходит в столице Слобожанщины.

“На сегодня мы практически вышли из «красной» зоны УЕФА, имея маленький дефицит в 168 гостиничных номеров”, - сказал В.ХРИСТОЕВ. В то же время, заметил он, в запасе у Харькова есть 5 земельных участков, которые городской совет готов выставить на аукцион и ожидает изменения в нормативно-правовой базе по проведению аукционов.

Кроме этого, по словам заместителя городского председателя, здесь рассчитывают на помощь государства в разработке нормативно-правовой базы, необходимой для создания единого инвестиционного окна. “В Харькове уже создано такое инвестиционное окно, которое дает возможность до минимума сократить организационные моменты, чтобы инвестор мог получить все технические задания и технические условия для разработки объекта, что его заинтересовал”, - прибавил он.