Донецк 22-го подпишет соглашение УЕФА о правах на Евро-2009

Подготовка к финальному турниру первенства Европы-2009 среди 19-летних, который пройдет летом следующего года в Донецке и Мариуполе, вышла на новый уровень. УЕФА и ФФУ заключили договор, который регламентирует передачу коммерческих прав организаторам юношеского финала - региональным структурам Донбаса, сообщили УНИАН в пресс-службе ФФУ.

Речь идет о правах на телетрансляции (девять встреч покажет канал Eurosport), изготовления атрибутики с символикой турнира, продажа билетов, размещения рекламы с обеих сторон футбольных полей и тому подобное. Так, из рекламных щитов, что ими оборудуют пространство возле газонов, больше 20 отдадут местным компаниям, готовым выступить в качестве спонсоров чемпионата (для сравнения: УЕФА задействует 9 таких щитов, ФФУ - 4).

“УЕФА одобрила разработанную Федерацией футбола Украины организационную структуру юношеского Евро-2009. 22 декабря в Донецке состоится совместное заседание оргкомитета и дирекции турнира. На нем будет подписано соглашение, согласно с которым представители Донецка получат весь объем коммерческих прав”, - сказал директор турнира, первый вице-президент ФФУ Александр БАНДУРКО. То есть, прибавил он, футбольный форум уже начнет работать на развитие региона.

О.БАНДУРКО коснулся важного аспекта, относительно которого сейчас идет много дискуссий, - за чей счет будет проводиться Евро-2009. По его словам, значительную часть расходов на аренду стадионов в Донецке и Мариуполе, проживание, питание и перевозка участников берет на себя УЕФА -соответствующие средства будут переданы через ФФУ местным профильным организациям и учреждениям. Остальные расходы из бюджета проведения соревнований органы власти Донбаса планируют покрыть именно за счет реализации коммерческих прав.

Относительно стоимости билетов на матчи юношеских соревнований, отметил І-й вице-президент ФФУ, то ценовая политика будет гибкой. “Наша задача - не только обеспечить высокую посещаемость поединков турнира, но и сделать их как можно более доступными для детей и юношей Донбасса, нашей футбольной смены”, - отметил он.

Стартовые матчи Евро-2009 запланированы на 25 июля 2009 года. А 12 июня состоится жеребьевка финала, в церемонии которого примут участие представители всех восьми команд-участниц турнира.

По мнению О.БАНДУРКО, Донбасс готовится к Евро-2009 ударными темпами. Он отметил четкие, согласованные и конструктивные действия руководителей области и принимающих мост, в частности, председателя облсовета Анатолия БЛИЗНЮКА и городского председателя Донецка Александра ЛУК’ЯНЧЕНКО. “Надеюсь, правительство поддержит инициативы Донбасса относительно развития тех объектов региональной инфраструктуры, которые будут задействованы в турнире. Ведь финал юношеского первенства справедливо считается генеральной репетицией взрослого Евро-2012, и мы должны провести его на наивысшем уровне”, - подитожил первый вице-президент ФФУ.