Кабмин привлечет 400 млн. дол. МБРР на ремонт автодороги Киев-Харьков

Кабинет Министров Украины планирует привлечь средства ссуды Международного банка реконструкции и развития (МБРР) для реализации инвестиционного проекта “Улучшение автомобильных дорог и безопасности движения”. Соответствующее распоряжение Кабмина за №1524 подписала 10 декабря Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, сообщается на правительственном портале.

Средства в размере 400 млн. долларов США планируется направить на капитальный ремонт автомобильной дороги Киев-Харьков-Довжанский на участке от г. Борисполь к г. Лубны.

Согласно распоряжению Правительства, для реализации проекта будет заключено Соглашение о ссуде (Проект улучшения автомобильных дорог и безопасности движения) между Украиной и Международным банком реконструкции и развития, а также Проектное соглашение между Государственной службой автомобильных дорог Украины и МБРР.

Справка УНИАН. Автомобильная дорога Киев-Харьков-Довжанский входит в перечень объектов, реализация которых происходит в рамках подготовки к проведению в Украине Евро-2012.