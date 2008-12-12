Донецк: работы по укладке взлётной полосы в еэропорту идут по графику

Работы на взлетно–посадочной полосе (ВПП) Донецкого аэропорта идут по графику – уложено 3 350 метров верхнего слоя ВПП. Ширина укладки - 75 метров с обочинами.

Как сообщили УНИАН в прес-службе Донецкого горсовета, бетонирование выполнено почти на 90%, что на сегодня является погодным рубежом.

Строители проделали огромную работу: только на нижний слой ВПП ушло 200 тыс. тонн бетона и около 400 тыс. тонн – на верхний слой. Весь «пирог» покрытия - один метр толщиной. Чтобы завершить работу, нужна еще неделя теплой погоды - в мороз бетонирование полосы делать нельзя.

Когда покрытие станет достаточно прочным, оно лопнет по специально нарезанным швам. Таким образом, плиты, связанные между собой заложенными в массу бетона дюбелями, при температурных изменениях смогут двигаться.

Следующий этап – установка осветительного оборудования, для которого проводка специально прокладывалась под бетонным покрытием. Сигнальных огней на четырехкилометровой полосе будет около двух тысяч. Договор на поставку осветительного оборудования заключен с бельгийской компанией.

Кроме того, предстоит забетонировать рулежные дорожки, магистральную дорогу и перрон, оборудовать ливневую канализацию.

Несмотря на проблемы финансирования, работы на взлетно–посадочной полосе не выходят за рамки графика, подчёркивают в горсовете.