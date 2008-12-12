Платини впервые заявил, что Евро-2012 у Украины могут забрать

Польша может самостоятельно провести матчи Чемпионата Европы по футболу 2012 года, если в Киеве не будет своевременно реконструирован НСК «Олимпийский», заявил президент Европейской футбольной ассоциации UEFA Мишель ПЛАТИНИ польской газете «Dziennik».

«Другое дело – Киев. Если этот город не успеет со своим стадионом, то существует такая возможность, что Евро состоится только в Польше», - сказал М.ПЛАТИНИ.

«Dziennik» отмечает, что М.ПЛАТИНИ впервые открыто заявил о возможности проведение Евро-2012 только в Польше.

В интервью газете, опубликованном сегодня, 12 декабря, он также отверг возможность проведения чемпионата Польши вместе с Германией.

«Немцы? Только тогда, когда на месте Национального стадиона в Варшаве в июне 2012 года будут бульдозеры. А это, скорее всего, невозможно», - сказал М.ПЛАТИНИ.

Он также подчеркнул важность Евро-2012 для развития футбола на востоке. «Евро-2012 может стать лучшим чемпионатом за последние годы и большим шансом для вас. Футбол на востоке может развиться до уровня, о котором вы даже не мечтали», - сказал М.ПЛАТИНИ.

Как известно, Польша и Украина в апреле 2007 года выиграли право совместного проведения Чемпионата Европы по футболу 2012 года.