Днепропетровская ОГА просит Кабмин дать 100 млн. грн. на метро

Днепропетровская облгосадминистрация обратится в Кабинет министров Украины с просьбой выделить в 2009 году на продолжение строительства метрополитена в областном центре более 100 млн. грн. вместо 62 млн., внесенных сегодня в программу финансирования этого проекта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ОДА, об этом 11 декабря заявил заместитель главы облгосадминистрации Петр ДЕКАЛЬЧУК.

"Сейчас мы готовим обоснование на следующий год и будем настаивать на увеличении финансирования в следующем году проведения строительных работ по сооружению метрополитена - это жизненно необходимо для того, чтобы не останавливать масштабные работы, уже развернутые в городе", - сказал П.ДЕКАЛЬЧУК.

Он отметил, что нынешний реальный бюджет строительства метрополитена составил 44,5 млн. грн., из которых 41 млн грн. – субвенция из государственного бюджета и 3,5 млн. грн. средства бюджета Днепропетровска. Из этой суммы, по его словам, 34,3 млн. грн. уже были профинансированы на протяжении года и чейчас осваивается еще 10,2 млн. грн.

На эти средстве удалось обеспечить выполнение запланированных на 2008 год работ. А именно, строительство одной станции метро, а также в ближайшее время подготовить свайное поле и начать прокладку наклонного ствола этой станции.

"Глава облгосадминистрации сдвинул строительство из мертвой точки и я убежден, что за счет такой ритмичной работы город до 2012 года получит в своей центральной части полноценную станцию метрополитена и даст возможность оживить транспортную инфраструктуру Днепропетровска для удачного проведения футбольного чемпионата Евро-2012", - сказал заместитель главы облгосадминистрации.

Также П. ДЕКАЛЬЧУК отметил, что специалисты ОГА отработали вопрос относительно рассмотрения Кабмином возможности приобретения современного проходочного комплекса и его передачи на баланс "Днепрометрострою". По его словам, новейшие технологии ускоренного темпа строительства метрополитена дадут возможность воплотить в жизнь основную идею всего проекта строительства метро в Днепропетровске - объединить транспортные магистрали центрального железнодорожного вокзала через Южный железнодорожный вокзал с аэропортом.