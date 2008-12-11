Васюник и Суркис расскажут о Наблюдательном совете УЕФА

Вице-премьер-министр Иван ВАСЮНИК и президент Федерации футбола Украины Григорий СУРКИС завтра, 12 декабря, проведут общую пресс-конференцию, на которой поинформируют о результатах заседание Наблюдательного совета УЕФА по вопросам подготовки к Евро-2012, которое состоялось 10 декабря в швейцарском городе Нионе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ФФУ, встреча с журналистами запланирована на 15.00 час по адресу г. Киев, вул.Б.Хмельницького, 8/16.