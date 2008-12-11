В аэропорту “Львов” власть сделала шаг навстречу местному сельсовету

Государственный институт Украэропроект получил задание разработать оценку влияния на окружающую естественную среду и, в частности, жителей местного села Сокольники в результате продолжения взлетно-посадочной полосы Львовского аэропорта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской ОДА, такое решение было принято 9 декабря на заседании межведомственной группы по подготовке ГП «Международный аэропорт «Львов» к Евро-2012 под председательством заместителя главы Госавиаадминстрации Константина ПОЛИЩУКА при участии руководителей Пустомитивской райадминистрации, Сокильницкой сельсовета, представителей общественности и духовенства села Сокольники.

Проект оценки влияния на окружающую среду будет подан на согласование в Министерство здравоохранения Украины. После согласования Министерством этот проект предоставят Сокильницкий сельскому совету.

Таким образом, по словам заместителя председателя Львовского ОДА Сергея ТАРАТУТЫ, во время заседания был сделан шаг в направлении понимания с территориальным обществом Сокольник в вопросах продолжения взлетно-посадочной полосы. “Если научно будет доказано, что продолжение полосы является безопасным для окружающих территорий и жителей, тогда следующим шагом будет решение вопроса предоставления согласования поселковым советом, а земля будет выкуплена у владельцев, согласно с установленным законодательством порядком”, - отметил он.

Кроме этого, К.ПОЛИЩУК также поручил директору «Международного аэропорта «Львов» Александру ЗАГРЕВЕ провести дополнительную встречу с жителями села Сокольники по согласованию позиций сторон.