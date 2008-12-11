Павленко поддерживает Днепропетровск в намерениях приватизировать аэропорт

Министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО полностью поддерживает инициативу областной и местной власти Днепропетровска относительно необходимости выставить на приватизационный аукцион аэропорт с целью последующего ремонта и подготовки его до встречи гостей на Евро-2012.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Днепропетровской ОДА, об этом он заявил на брифинге 9 декабря.

Ю.ПАВЛЕНКО также отметил совместную работу областной и городской власти по подготовке к Чемпионату, которая, по его мнению, находится на высоком уровне.

Кроме этого, министр обратил внимание, что в Днепропетровске создана развитая спортивная инфраструктура. Для ее последующего развития, во время его визита в Днепропетровск, были достигнуты договоренности с областной и местной властью о строительстве в областном центре ледового комплекса, финансирование которого будет идти из средств Министерства по делам семьи, молодежи и спорта.

Как сообщал УНИАН, сегодня самым проблемным обєктом подготовки Днепропетровска к Евро-2012 есть местный аэропорт, статус которого не позволяет начать реконструкцию - нынешний владелец (государство) не имеет необходимых ресурсов, а приватизация объекта запрещена законодательством. Сейчас вопрос разрешения на проведение конкурса по продаже аэропорта, по инициативе областной и местной власти Днепропетровска, решается на центральном уровне.