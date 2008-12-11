Львовские школьники думали, как лучше построить стадин к Евро

В академической гимназии Львова вчера, 10 декабря, состоялись дебаты семиклассников на тему: «Стадион для ЕВРО 2012» в рамках презентации нового детского журнала «100 талантов» издательства «Свічадо».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, дебаты происходили в форме игры.

Методом жеребьевки школьников разделили на пять команд – «команду СМИ», «команду экологов», «команду инженеров», «команду инвесторов» и «команду городского совета». Каждая команда презентовала проект будущего стадиона к «ЕВРО 2012» и давала собственные предложения относительно его совершенствования.

Школьники, в частности, рассуждали над проблемами инфраструктуры на территории будущего стадиона, транспортного и информационного обеспечения, делились мнениями о возможных экологических изменениях после сооружения спортивной арены.

По мнению организатора события, менеджера издательства «Свічадо» Кристины КУЛЬЧИЦКОЙ, такие дебаты являются подтверждением не только осведомленности детей в проблеме подготовки города до принятия Евро-2012, но и оптимистичного виденья ее решения. Она отметила, что вскоре аналогичные акции планируется провести и в других учебных заведениях Львова.