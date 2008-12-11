В Днепропетровске выполняется целевая программа подготовки к ЧЕ

В Днепропетровске выполняется целевая региональная программа подготовки к Евро-2012.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Днепропетровской областной государственной администрации со ссылкой на председателя ОГА Виктора БОНДАРЯ.

«Все развитие инфраструктуры к Евро-2012, которое зависит от области и города Днепропетровска, выполняется на 100%. До 2012 года все запланированные объекты будут сданы в эксплуатацию», - цитирует пресс-служба В.БОНДАРЯ.

В то же время, председатель Днепропетровской облгосадминистрации не исключает, что мировой финансовый кризис на определенном этапе подготовки к Евро-2012 отразится на темпах строительства объектов.

Целевая региональная программа подготовки к Евро-2012 Днепропетровской области на 2009 год предусматривает финансирование в объеме 1,752 млрд. грн. Из них 370,3 млн. грн. выделяет областной бюджет, 198,7 млн. грн. – местный бюджет Днепропетровска. 1,183 млрд. грн. составят средства инвесторов, которые строят гостиницы и развлекательные комплексы для принятия туристов на Евро-2012.

Как сообщал УНИАН, до 2012 года в Днепропетровске планируется построить 24 гостиницы и реконструировать 12 существующих гостиниц.