Польша увеличит расходы на дороги для минимизации последствий кризиса

Правительство Польши планирует компенсировать спад экономической активности в стране из-за мирового кризиса увеличением финансирования строительства дорог, что позволит компаниям получить необходимые заказы, а работникам не потерять работу.

Как пишет ежедневная газета Polska, в частности, это решение правительства выгодно строительным компаниям, которые специализировались на жилищном строительстве и больше всего ощущают последствия кризиса.

По данным издания, польское правительство в следующем году планирует выделить на строительство дорог рекордную за всю историю страны сумму - 30 млрд. злотых (около 10 млрд. долларов США).

По данным газеты, в 2009 году планируется ввести в эксплуатацию 90 км автодорог, что на 30 км больше, чем в этом году.

Предусматривается, что до 2012 года, когда в Польше запланировано провести финал чемпионата Европы по футболу, общая протяженность сети автострад будет составлять 900 км.

По оценкам экспертов, трудоустроить на строительстве дорог можно будет от 5 до 20 тысяч поляков из 25 тысяч, которые потеряют работу из-за спада в жилищном строительстве.

Polska также отмечает, что таким же образом с последствиями кризиса намерен бороться новоизбранный Президент США Барак ОБАМА, который на днях заявил о выделении на строительство дорог и мостов 136 млрд. долларов.

Газета также напоминает, что строительством дорог с кризисом боролись в США еще в 1956 году, когда был реализован план Президента Дуайта Эйзенхауэра стоимостью 129 млрд. долларов и в рамках которого было построено 65 тысяч километров дорог.

Такой же метод минимизации кризиса применял в Германии Адольф Гитлер в 30-х годах прошлого столетия.