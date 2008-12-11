МИД Украины и Польши создали совместный Совет

Министерства иностранных дел Украины и Польши 10 декабря создали совместный Совет (Коллегию).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

«Сегодняшний день войдет в историю украинско-польских отношений как день учреждения нового и до сих пор беспрецедентного для западного вектора внешней политики Украины механизма – совместного Совета (Коллегии) МИД Украины и Республики Польша», - заявил в Варшаве министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО.

В ходе совместного Совета внешнеполитических ведомств Украины и Польши В.ОГРЫЗКО и министр иностранных дел РП Радослав СИКОРСКИЙ обсудили комплекс вопросов двустороннего сотрудничества. Министры засвидетельствовали солидарность в важности поэтапной реализации решения Бухарестского саммита НАТО относительно перспективного членства Украины в Альянсе. Существенным шагом на пути к НАТО стало декабрьское решение Североатлантического Совета на уровне министров иностранных дел стран-членов НАТО.

Предметом обсуждения представителей министерств обеих стран были вопросы, касающиеся инициативы ЕС «Восточное партнерство» как инструмента углубления сотрудничества между Украиной и Европейским Союзом.

В повестке дня Совета – вопрос о создании единого энерготранзитного пространства, в частности реализации проекта строительства нефтепровода «Одесса-Броды-Плоцк».

Кроме того, члены совместного Совета МИД Украины и Польши обсудили вопросы дальнейшего упрощении правил пересечения украинско-польской границы гражданами обоих государств. При обсуждении этого вопроса особый акцент был сделан на необходимости активизировать совместные действия по строительству 8-ми новых пунктов пропуска на украинско-польской границе. В.ОГРЫЗКО подчеркнул важность реализации этого проекта в контексте подготовки к проведению в Украине и Польше финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.