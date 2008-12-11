Вроцлав продлил срок подачи заявок на строительство стадиона

Компания Wrocіaw 2012 продлила на шесть дней - до 17 декабря срок подачи заявок от компаний, заинтересованных в сооружении стадиона в польском Вроцлаве для проведения матчей Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Польше сообщили в компании PL 2012, которая координирует подготовку к Евро-2012.

По данным PL 2012, сроки продлены по просьбе одного из участников тендера, объявленного еще в июне.

Согласно плану, победитель тендера станет генеральным подрядчиком строительства стадиона и должен начать работы в январе следующего года.

Сооружение «Вроцлавской арены» планируется завершить в декабре 2010 году.

С сентября на месте строительства стадиона проводятся подготовительные работы. Готовит территорию фирма Wakoz, которая выиграла тендер в августе.

«Ликвидированы старые дома, которые там стояли, срубаны деревья и выполнены земляные работы», отмечает PL 2012.

Компания также сообщила, что в конце ноября был объявлен тендер на оператор стадиона, победитель которого станет известный зимой 2009 года. Как сообщал УНИАН, Вроцлав является одним из 4 основных городов Польши, где пройдут матчи Евро-2012.

В ноябре Вроцлав стал третьим городом-организатором Евро-2012, который установил веб-камеру с видом на строительство стадиона. Посмотреть на место строительства стадиона можно по адресу: http://2012.org.pl/cities/wroclaw/camcorder?r,main,afterRedirect=true

Компания Wrocіaw 2012 создана властью Вроцлава для координации строительства стадиона.

Украина и Польша в апреле 2007 года выиграли право на проведение Евро-2012.