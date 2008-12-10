Глава Львовской ОДА пригласил китайцев к строительству аэропорта

Глава Львовской областной государственной администрации Николай КМИТЬ пригласил китайские компании принять участие в конкурсе на строительство терминала Международного аэропорта «Львов». “Мы ожидаем от вас предложений. Сделать все нужно быстро и качественно. Думаю, китайские компании смогли бы это выполнить”, - сказал он сегодня во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР в Украине Чжоу ЛИ, сообщили УНИАН в пресс-службе ЛОДА.

М.КМИТЬ отметил, что для Львовской области является очень ценным китайский опыт проведения Олимпийских игр в 2008 году, в частности, в плане развития туристической инфраструктуры и подготовки к Евро-2012. Он также озвучил идею относительно возможности открытия Почетного консульства Китайской Народной Республики во Львове.

В свою очередь делегация Китая сообщила, что заинтересована в сотрудничестве со Львовщиной, в частности в промышленной отрасли и сельском хозяйстве. По словам Чжоу ЛИ, Китай сегодня обращает особенное внимание на процесс подготовки Львовщины к Евро-2012 и ищет возможности для потенциального сотрудничества.