В Харькове уже работают над территорией возле стадиона

Для четкого взаимодействия всех застройщиков на территории по периметру спорткомплекса «Металлист», который готовится к принятию матчей Евро-2012, ООО «Харьковпроект» будет разработан окончательный вариант генерального плана стадиона и прилегающей территории с учетом парковки транспорта для «семьи» УЕФА с размещением всех функциональных зон и помещений на время проведения Евро-2012.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского горсовета, такое решение было принято сегодня на расширенном совещании в горисполкоме с руководителями городских служб, которые обеспечивают решение проблем безопасности, транспортного и дорожного хозяйства в соответствии с соглашением УЕФА с принимающим городом.

Так, отмечено, что развитие территории по периметру стадиона «Металлист» предусматривает организацию маршрутов движения болельщиков по 11 главным улицам. Это даст возможность обеспечить безопасность как подходов к стадиону, так и эвакуацию потока болельщиков по окончании игр.

На время проведения матчей Евро-2012, в соответствии с концепцией общественного транспорта и управления транспортными потоками, будет определена сеть муниципальных парковок и маршрутов подвоза болельщиков от и к месту парковки в радиусе 20-ти минутной пешей зоны от стадиона. Общественным транспортом также будет четко обеспечен подвоз болельщиков от международного аэропорта, автобусных станций, железнодорожного вокзала и центра города к стадиону и от него.

В горисполкоме заверяют, что все необходимое, согласно с требованиями УЕФА, будет реализовано в намеченные сроки.

В то же время, участники совещания приняли решение относительно этапности выполнения намеченных мероприятий с учетом создания надлежащих условий для подготовки и проведения международных игр при участии ФК «Металлист».