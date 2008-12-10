Павленко: у Харькова “очень высокие шансы” принять Евро-2012

Министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО вчера в Харькове ознакомился с ходом строительных работ на стадионе "Металлист", детской академии футбола и харьковскому аэропорту.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минспорта, министр остался очень довольным и отметил, что в вопросах подготовки к проведению матчей ЕВРО-2012 Харьков демонстрирует позитивную динамику, значительно опережая другие города.

"Эти темпы дают Харькову очень высокие шансы для победы в конкурентной борьбе за право стать принимающим городом", - цитирует главу Министерства пресс-служба.

Кроме этого, по сообщению Харьковской облгосадминистрации, министр отметил, что решение местной власти сдать стадион "Металлист" на полгода ранее отмеченного срока, в грудных в 2009 году, прибавило бонусы как Харькову лично, так и Украине в целом. “С такими партнерами хочет иметь дело и центральная украинская власть, и УЕФА", - подчеркнул он.

Ю.Павленко еще раз обратил внимание, что последнее решение Исполкома УЕФА (26 сентября - УНИАН) сняло деление на основные и резервные города с точки зрения принимающих мост ЕВРО-2012. "Таким образом, все шесть украинских городов есть в относительно принятия матчей, возможно, за исключением Киева, где определенно проведение финального матча в 2012 году", - заверил министр.