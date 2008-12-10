В Днепропетровске считают, что кризис временно повлияет на Евро

Финансово-экономический кризис лишь временно повлияет на подготовку строительных объектов Днепропетровска к Евро 2012. Как сообщили УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, об этом вчера заявил председатель Днепропетровской ОДА Виктор БОНДАРЬ, отвечая на вопрос журналистов во время общего брифинга с министром по делам семьи, молодежи и спорта Юрием ПАВЛЕНКОМ.

"Безусловно, экономический кризис отразится на возможностях области относительно развития инфраструктуры, но все, что зависит от областных и городских бюджетов – сейчас 100% работа в этом направлении обеспечивается и двигается", - сказал В.БОНДАРЬ.

По его словам, кризис в целом может отразиться на перспективах выполнения больших инфраструктурных проектов в одном случае - если государство не сможет переделать бюджетную политику и в следующие три года не направит средства на их финансирование, то региональные бюджеты их не потянуть.

Относительно среднего бизнеса, сказал В.БОНДАРЬ, сегодня наблюдается уменьшение активности строительных компаний, через сложность привлечения кредитов и разработку проектов за счет кредитных средств, а собственных денег большинство компаний сегодня не имеют. "Этот кризис такие проекты как гостиницы, развлекательные центры, остановит где-то на полгода, но дальше все равно, перед началом Евро-2012, состоится активное строительство этих проектов, потому что все понимают, что это прибыльная сфера и вакуума не бывает. Остается вопрос создания оптимальных условий для этого", – заметил председатель ОДА.

Со своей стороны, Ю.ПАВЛЕНКО так же выразил убеждение, что кризис не повлияет на продвижение Украины и Польши к Евро-2012 и отметил, что на сегодня Днепропетровск является лидером по подготовке к чемпионату Европы по футболу.