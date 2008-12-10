На «Донбасс Арене» установят 300 видеокамер

Система безопасности на «Донбасс Арене» будет полностью соответствовать требованиям УЕФА, выдвигаемым к пятизвездочным стадионам. При этом людей в милицейской форме тут практически не увидишь.

Обеспечивать порядок в здании и в прилегающем к нему парке будет координационный центр, куда войдут сотрудники МВД, МЧС и облздрава.

В помещении «Донбасс Арены» создадут так называемый зал видеонаблюдения, куда будет стекаться информация от подготовленных по специальной программе стюартов и супервайзеров.

Кроме того, по всему стадиону будут установлены датчики, сигнализация и более 300 камер видеонаблюдения. А болельщикам, прежде чем попасть на трибуну, придется пройти через контрольно-пропускной пункт со специальным турникетом. Посетителей, вызвавших подозрение у охраны, ждет ручной досмотр.

Пресс-служба «Донбасс Арены»