Луческу “приятно удивлен игрой “Барселоны”

Главный тренер “Шахтера“ Мирча ЛУЧЕСКУ считает победу над ”Барселоной” важной для имиджа своего клуба, и в то же время, он приятно удивлен игрой каталонской команды, которая провела поединок без восьми ключевых игроков основы. Как сообщает пресс-служба “Шахтёра“, об этом наставник горняков заявил на послематчевой конференции, отвечая на вопросы журналистов.

“Должен сказать, что я приятно удивлен игрой «Барселоны», для нас это очень важная победа, потому что с «Барсой» всегда играть трудно“, - сказав М.ЛУЧЕСКУ.

Он также добавил, что победу над каталонцами можно расценивать как реванш и определённую компенсацию за поражение в Донецке. По его словам, сразу после финального свистка он подумал: «Взяли реванш за поражение!»

Однако, отметил главный тренер «Шахтёра», у него до сих пор перед глазами первая игра, которая была в Донецке.

“Думаю, что «Барселона» вполне может стать победителем Лиги чемпионов. Но, конечно, на втором месте в нашей группе должен был быть «Шахтер», а не «Спортинг»”, - подчеркнул М.ЛУЧЕСКУ.

Как сообщал УНИАН, вчера состоялись матчи шестого тура группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА в группе С: Барселона - Шахтер 2:3 (Сильвиньо 59, Бускетс 83 - Гладкий 31, 58, Фернандиньо 76); Базель - Спортинг 0:1 (Янник 19).

Таким образом у Барселоны 13 очков, у Спортинга - 12, у Шахтера - 9, у Базеля - 1.

Барселона и Спортинг выходят в 1/8 Лиги Чемпионов, а Шахтер - в 1/16 Кубка УЕФА.