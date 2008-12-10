Школьники Львова проведут дебаты «Стадион для Евро 2012»

Сегодня, 10 декабря во Львове состоятся дебаты школьников «Стадион для Евро 2012». Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского горсовета, участие в мероприятии примут дети в возрасте от 10 до 13 годов.

Во время дебатов школьники будут работать в таких командах «инженеров», «экологов», «городского совета», «СМИ» и «инвесторы». Каждая из команд будет работать над определенными проектами, обсуждать их за столом переговоров и презентовать наработанные результаты работы.