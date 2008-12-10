Шахтер выиграл у Барселоны

В матче шестого тура группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА в группе С:

Барселона - Шахтер 2:3 (Сильвиньо 59, Бускетс 83 - Гладкий 31, 58, Фернандиньо 76).

Во втором матче этой группы:

Базель - Спортинг 0:1 (Янник 19).

Таким образом у Барселоны 13 очков, у Спортинга - 12, у Шахтера - 9, у Базеля - 1.

Барселона и Спортинг выходят в 1/8 Лиги Чемпионов, а Шахтер - в 1/16 Кубка УЕФА.