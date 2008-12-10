Шахтер выиграл у Барселоны
09:35, 10 декабря 2008Футбол 2012
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... а Спортинг - у Базеля
В матче шестого тура группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА в группе С:
Барселона - Шахтер 2:3 (Сильвиньо 59, Бускетс 83 - Гладкий 31, 58, Фернандиньо 76).
Во втором матче этой группы:
Базель - Спортинг 0:1 (Янник 19).
Таким образом у Барселоны 13 очков, у Спортинга - 12, у Шахтера - 9, у Базеля - 1.
Барселона и Спортинг выходят в 1/8 Лиги Чемпионов, а Шахтер - в 1/16 Кубка УЕФА.
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