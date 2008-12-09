Гвардиола потребует от своих игроков победы над “Шахтёром”
Тренер хочет увидеть классный футбол
Главный тренер "Барселоны" Хосеп Гвардиола будет требовать от своих подопечных победы над "Шахтером", хотя на поле стадиона "Камп Ноу" и не выйдут восемь игроков основного состава команды. Об этом сообщает сайт uefa.com.
"Парни, которых я выберу, перед матчем услышат от меня, что они - первая команда "Барселоны", что я жду от них победы и что потребую от них уважать престиж выступления в Лиге чемпионов”, - сказал Х.Гвардиола. Кроме того, добавил наставник, он хочет увидеть рвение, концентрацию и классный футбол со стороны тех, кто получает не так много возможностей проявить себя.
”В частности потому, что первый матч с "Шахтером" был самым тяжелым для нас в этом евросезоне", - отметил тренер.
Как ранее сообщалось, в сегодняшнем матче заключительного тура группового раунда Лиги чемпионов с "Шахтером" Х.Гвардиола оставит в запасе восьмерых игроков "основы" "Барсы". Самюэль Это`о, Виктор Вальдес, Дани Алвес, Карлес Пуйоль, Рафаэль Маркес, Яя Туре, Хави Эрнандес и Лионель Месси получили по два выходных и не примут участия в поединке с подопечными Мирчи Луческу. Гвардиола категорически отказывается называть это игрой "вторым составом" и считает, что футболистам ближайшего резерва будет крайне полезно пройти непростую проверку донецким "Шахтером".