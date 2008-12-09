Гвардиола потребует от своих игроков победы над “Шахтёром”

Главный тренер "Барселоны" Хосеп Гвардиола будет требовать от своих подопечных победы над "Шахтером", хотя на поле стадиона "Камп Ноу" и не выйдут восемь игроков основного состава команды. Об этом сообщает сайт uefa.com.

"Парни, которых я выберу, перед матчем услышат от меня, что они - первая команда "Барселоны", что я жду от них победы и что потребую от них уважать престиж выступления в Лиге чемпионов”, - сказал Х.Гвардиола. Кроме того, добавил наставник, он хочет увидеть рвение, концентрацию и классный футбол со стороны тех, кто получает не так много возможностей проявить себя.

”В частности потому, что первый матч с "Шахтером" был самым тяжелым для нас в этом евросезоне", - отметил тренер.

Как ранее сообщалось, в сегодняшнем матче заключительного тура группового раунда Лиги чемпионов с "Шахтером" Х.Гвардиола оставит в запасе восьмерых игроков "основы" "Барсы". Самюэль Это`о, Виктор Вальдес, Дани Алвес, Карлес Пуйоль, Рафаэль Маркес, Яя Туре, Хави Эрнандес и Лионель Месси получили по два выходных и не примут участия в поединке с подопечными Мирчи Луческу. Гвардиола категорически отказывается называть это игрой "вторым составом" и считает, что футболистам ближайшего резерва будет крайне полезно пройти непростую проверку донецким "Шахтером".