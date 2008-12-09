Израильтяне помогут Харькову с организацией парковок

В Харькове находится делегация инвесторов - специалистов по строительству паркингов и эксплуатации парковок из израильского города–побратима Ришон-ле-Циона.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского горсовета, в ее составе президент компании „CELLOPARK” Азар Гад СЕЛОК и владелец компании „ISRAPARK” Ады Нахум ХАЛЬПЕРН.

Сегодня состоялась встреча израильских инвесторов с руководителями профильных департаментов городского совета. Приветствуя гостей, Харьковский городской председатель Михаил ДОБКИН выразил уверенность в том, что этот визит будет первым шагом к реализации практических действий на помощь Харькову с подготовкой парковочних мест для проведения матчей Евро-2012.

Во время переговоров состоялась презентация самой современной системы оплаты за пользование парковкой с помощью мобильного телефона - очень удобная и простая система, которая позволяет водителю осуществлять оплату, набрав лишь один телефонный номер.

Для ознакомления с ситуацией относительно парковок в Харькове и участками для возможного строительства многоэтажных паркингов планируется также выезд израильских предпринимателей на объекты.

Израильские инвесторы также примут участие в работе научно-практического семинара „Инвестирование в Украину: современность и перспективы”, которая пройдет 10-11 декабря в рамках Харьковского инвестиционного форума.