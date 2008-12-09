Львову помогут лоббировать «Евроколею» в Европе

К проекту «Евроколея» приобщилась украинская диаспора во Франции – украинцы заявили о своем желании помочь Львовскому городскому совету лоббировать этот проект на европейском уровне.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского горсовета, завтра, 10 декабря, состоится встреча одного из партнеров горсовета Жаном-П’ером ЮЩИШИНЫМ (Франция, Париж) с руководителем Совета по международному сотрудничеству Парламента Франции, основной целью которой является участие Франции в софинансировании «Евроколеи».

Начальник управления внешнеэкономических отношений и инвестиций Львовского горсовета Сергей КИРАЛЬ отметил, что для города интересно услышать предложение относительно финансирования первого этапа разработки концепции проекта в виде грантов.

Напомним, что проект «Евроколеи» предусматривает строительство узкой колеи европейского стандарта шириной 1435 мм от границы с Польшей ко Львову. Общая протяжность колеи – около 85 км. Стоимость проекта – свыше 500 млн. евро.

3 октября Львов достиг политической поддержки Еврокомиссией этого проекта, а 15 ноября свою поддержку выразили руководители секретариата III Паневропейского Транспортного Коридора.