На львовский стадион к ЕВРО 2012 прибыла новая техника

Во Львов на участок строительства стадиона к ЕВРО 2012, что на Стрийской–Кольцевой дороге, прибыл еще один автопоезд, который насчитывает 28 единиц техники, сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского горсовета.

Как рассказал руководитель “Дирекции по строительству стадиона” Виталий СУЛИМА, во Львов прибыло два башенных крана, самосвалы, экскаваторы и другая техника, которая будет использоваться как уже сейчас на земляных работах, так и при сооружении фундамента в начале следующего года.

Он также отметил, что сегодня работы ведутся в пределах установленного и утвержденного УЕФА графика. «Никаких срывов в строительстве нет, поэтому в феврале мы начнем установление фундамента», - заверил В.СУЛИМА.