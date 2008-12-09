На львовский стадион к ЕВРО 2012 прибыла новая техника
14:34, 09 декабря 2008Футбол 2012
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“Никаких срывов в строительстве нет”
Во Львов на участок строительства стадиона к ЕВРО 2012, что на Стрийской–Кольцевой дороге, прибыл еще один автопоезд, который насчитывает 28 единиц техники, сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского горсовета.
Как рассказал руководитель “Дирекции по строительству стадиона” Виталий СУЛИМА, во Львов прибыло два башенных крана, самосвалы, экскаваторы и другая техника, которая будет использоваться как уже сейчас на земляных работах, так и при сооружении фундамента в начале следующего года.
Он также отметил, что сегодня работы ведутся в пределах установленного и утвержденного УЕФА графика. «Никаких срывов в строительстве нет, поэтому в феврале мы начнем установление фундамента», - заверил В.СУЛИМА.
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