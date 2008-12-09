Польша упростила железнодорожникам реализацию проектов под Евро-2012

Сейм Польши одобрил поправку к законопроекту, которая упростит реализацию важных государственных инвестиций польской железной дорогой, в том числе, необходимых для проведения Евро 2012.

Как сообщает РАР, компания, специализирующаяся на обслуживании железнодорожной инфраструктуре в Польше, Polskie Linie Kolejowe (PLK) сможет быстрее получать согласие на использование земель необходимых для строительства и модернизации железнодорожных путей.

Согласно поправки, PLK может самостоятельно обращаться в местную администрацию с просьбой предоставить разрешение на использование земель, необходимых для важных государственных железнодорожных проектов. Раньше этим занимался министр инфраструктуры.

Что важно, решение воеводы автоматически будет предоставлять PLK право распоряжаться земельным участком без согласований с фактическими владельцами земли. Месная власть самостоятельно будет решать вопрос компенсаций владельцам земли за ее использование PLK.

Компенсации за земельные участки будет выплачивать PLK, а не как раньше Фонд государственного имущества Польши.

РАР отмечает, что во время обсуждения законопроекта депутаты подчеркивали важность ее принятия для эффективного приготовления Польши к Евро-2012.