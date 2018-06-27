Евро-2012: эволюция процесса подготовки по-украински

Финал чемпионата Европы по футболу 2012 года уже точно пройдет в Украине и Польше. И что бы не говорили злые языки, какие бы комбинации стран-хозяев не выдумывали жаждущие "жареных" новостей СМИ, но с каждым днем уверенность в возможностях двух государств растет. Прошлый ноябрь и начало декабря стали знаковыми для всего процесса подготовки и решения судьбы украинского Евро. Мы выполнили главное условие УЕФА – финальный матч должен состояться в Киеве на обновленном НСК "Олимпийский". Кроме этого, существенно оптимизирована система управления подготовкой турнира на центральном уровне и достигнуты значительные сдвиги в инфраструктуре принимающих городов. Но обо всем попорядку.

Так будет ли Евро-2012 в Украине?

Этот вопрос тревожит, по-видимому, каждого украинца, независимо от его материального состояния, местожительства и отношения к футболу. Информация о будущем турнире уже точно проникла в каждый дом, благодаря политикам, которые любят свободно рассуждать на эту тему, а масс-медиа подобные "мысли по поводу" разносят страной со скоростью звука. Потому “что-то о Евро-2012” слышали все.

Сегодня уже можно, практически со 100-процентной уверенностью, утверждать, что матчи финала футбольного чемпионата 2012 года пройдут в Украине. Убежденность базируется именно на событиях, которые имели место в прошлом месяце. А именно, 19 ноября правительство утвердило технико-экономическое обоснование реконструкции НСК "Олимпийский". 25-го на расширенном совещании в Минсимъи, молодежи и спорта принято решение рекомендовать руководству НСК подписать соглашение генподряда с Холдинговой компанией "Киевгорстрой". 28-го такое соглашение подписали и 1-го декабря, как и требовал УЕФА, официально начались строительные работы на будущей главной арене турнира.

Таким образом, Украина успешно завершила выполнение главного условия своей части подготовки чемпионата, названной Мишелем Платини после заседания исполкома УЕФА 26 сентября – "не будет готов Киев, не будет Евро в Украине". Киев, как и прогнозировалось, будет готов. УНИАН в своих публикациях неоднократно указывал, что здесь “на кону” не только интересы города, но и честь центральной власти, которая демонстрирует миру, Европе и своим гражданам, что она способна подготовить столицу.

Правительство взяло обязательство по "Олимпийскому" и теперь успешно их выполняет. Кроме этого, Кабмин приобщился к реконструкции аэропорта "Киев" (Жуляни), который до 2012 года получит статус международного и будет иметь все необходимое для приема иностранцев, – таможню, пограничный контроль и тому подобное. Работают и в "Борисполе", где планируется построить еще один терминал. Поэтому, куда лететь проблем не возникнет.

Где жить столица тоже подготовит - в КГГА серьезно настроенны относительно этого вопроса. Специально созданая группа под руководством І-го заместителя мэра Анатолия Голубченко уже на первом заседании 28 ноября активно взялась за проблемы инвесторов и владельцев гостиниц. В первую очередь, Голубченко поставил задание руководителям управлений мэрии определить один день на неделю для рассмотрения и обсуждения проектов строительства гостиниц и предоставления необходимых разрешений, что-то наподобие "единого окна".

В то же время, он предостерег бизнесменов от попыток "под шумок” прихватить лишнего, и не безосновательно. Первый же инвестор начал жаловаться на проблемы, которые возникли при реконструкции, внимание!, теннисных кортов, да еще и где - на территории, которая принадлежит "Олимпийскому". Хотя до 2012 года любое строительство в радиусе 1 км вблизи стадиона запрещено. Да и не совсем поняло, как совмещаются теннисные корты и Евро. А другой застройщик обратился с просьбой посодействовать выделению "полосочки" земли под линию электропередач, потому что ему, видите, не хватает для этого 42-х гектаров, уже предоставленных под гостиницу.

Но были люди, которым действительно бюрократическая волокита и выдумки чиновников не дают спокойно работать. В таких случаях должностные лица КМДА получили указания как можно быстрее устранить препятствия инвесторам. Будем надеяться, что они действительно это сделают без промедлений.

Поэтому подытоживая, отметим, что сегодня, через 19 месяцев, по главным объектам чемпионата в Киеве проекты согласованы, исполнители определены и осталось лишь реализовать “в натуре” написанное на бумаге.

Но вспомним полутора годовой путь к этому: строительство ТРЦ “Троицкий” перед стадионом, споры по вопросу мешает оно Евро-2012 или нет, движение по кругу с компенсациями застройщику, показательное разрушение недостройки перед Платини и остановка после его отъезда. А еще был конкурс по реконструкции НСК, радость от победы проекта тайваньских архитекторов и следующий неприятный развод с ними.

Но в конце концов, дошли до 1-го декабря и закрыли ключевые, решающие вопросы.

И систему управления подготовкой мобилизовали именно в ноябре. Что бы кто не говорил, но ее организация скорее напоминала не четкий механизм, а героев известной басни Крылова “Лебедь, рак и щука”, которые пытались потянуть телегу в разные стороны одновременно. У нас, с небольшими поправками, прототипами тех героев можно было назвать Нацагентство Евро-2012, Кабмин (с профильными министерствами) и Федерацию футбола. Хотя последние двое на протяжении нескольких месяцев демонстрируют достаточно неплохое и результативное сотрудничество. Остался третий лишний.

С ним обошлись в лучших традициях отечественного жанра: все понимают, что его необходимо убрать, но сказать об этом вслух как-то неловко – то ли перед самим главным нацагентом, то ли перед его руководителем (Евгений Червоненко вспоминает о нем постоянно и везде). Так и ходили бы в стыдливом танце, если бы УЕФА не подталкивал к более решительным действиям: “Не нужно такое Агентство!”.

Поэтому ситуация разрядилась “блицкригом”. Вице-премьер Иван Васюник некоторое время говорит, что разрабатывает предложения по системе управления. Но он до последнего хранит интригу и не говорит, что именно будет предлагать. И вот, без предыдущего анонсирования, 19 ноября выносит на утверждение правительством постановление о ликвидации Нацагентства и создание Координационного бюро при Кабмине. Правительство голосует “за”. Все, вопрос решен, третий лишний исчез.

Хотя неприятный осадок остался. Ни Червоненко, ни его заместителей не пригласили к министрам с отчетом о выполненной работе. Председатель Нацагентства вообще находился в Польше и не знал, что решалась его судьба (это, по-видимому, просто стечение обстоятельств). К тому же правительство не выдвигало к работе этого органа никаких претензий или замечаний. Так почему же так неожиданно? Традиция? (На память приходит осень 2005-го года: все будто-то хорошо, успехи, достижения, сдвиги, але...история повторилась, только с другими действующими лицами).

Но о Евро. Для него лучшей является нынешняя организация руководства, которая на центральном уровне имеет две составляющие и о чем уже не раз писали и говорили.

Во-первых, это Федерация футбола. Именно ей УЕФА делегировал право стать принимающей чемпионат стороной. ФФУ есть главным коммуникатором между УЕФА и правительством страны и именно ФФУ обеспечивает взаимодействие с экспертами УЕФА, получает от них указания и отчитывается о сделанном. Потому удалить эту часть управленческой вертикали невозможно – теряется жизненно необходимая, для Евро-2012, связь.

Второй частью единого организма является правительство - центральный орган исполнительной власти, в руках которого находятся необходимые ресурсы и которому подчиняются исполнительные структуры на местах. Именно правительство создает правила игры для инвесторов, определяет самые проблемные направления и объекты и обеспечивает их своевременную подготовку. Работая в связке с ФФУ министры получают информацию о том, что нужно сделать и принимают меры, чтобы процесс двигался в верном направлении и с придержанием графиков. Для этого Кабмин имеет достаточный арсенал влияния – указания, распоряжения, приказы и, на крайний случай, репрессивные мероприятия наподобие выговора, освобождение от должности и тому подобное для нерадивих чиновников.

При такой организации понятно, кто какие обязанности исполняет и за что отвечает – ФФУ информирует, не вмешиваясь в хозяйственные процессы и не пытаясь поруководить властью в регионах или привлечь инвесторов, а Правительство воплощает задуманое в жизнь.

Теперь давайте посмотрим, где здесь может быть место Нацагентства по Евро-2012. Единственное, что приходит на ум, это выполнение функций координатора и определенного аккумулятора информации о состоянии подготовки, которая циркулирует в правительстве и ФФУ. Но если такой орган действует автономно, является отдельной структурой, то его работа сводится к простому дублированию функций Кабмина и Федерации футбола, а это уже не помощь, а лишний груз.

Так и появилось Нацагентство в результате борьбы чиновников высокого ранга за славу творца чемпионата, получив с легкой руки “крестных отцов” полномочия, отломанные по кусочку от ФФУ и правительства. Тем самым от начала был заложен конфликт, который рано или поздно должен был перерасти в войну на уничтожение.

Так что, наверное, не важно, кто возглавляет Нацагентство или занимает должность вице-премъєра - финал истории был прогнозируемым. Потому не стоит подозревать Васюника в каких-то заговорах или обвинять работников Агентства в непрофессионализме. К сожалению, другого и не могло быть. Люди просто стали жертвами чьих-то ошибок и амбиций и это нужно признать.

Поэтому, правительство сделало болезненный, но необходим шаг, ликвидировал Нацагентство. Теперь есть надежда, что управленческие сигналы будут поступать из одного центра и там же будет собираться отчетность.

Поэтому, подытоживая, можем спокойно положить руку на сердце и обратиться к светлой памяти наших предков – мы верные ваши потомки, потому что свято придерживаемся давнего неписаного правила “медленно запрягать и быстро ехать”. Полтора года нам понадобилось для раскачивания и начала планомерной ежедневной кропотливой работы, чтобы кирпичик за кирпичиком строить будущее, которое, без преувеличения, позволит нам одной ногой ступить в Европу.

За эти 19 месяцев мы прошли сложное собственное и, как всегда, уникальное эволюционное развитие, начавшееся головокружением от успеха после решения УЕФА в апреле 2007 года, через споры, поиск лучшего и более круглого “колеса” и в конце концов вышли из запутанного лабиринта на более-менее прямую дорогу. Конечно, наш путь не будет ровным и гладким, но мы украинцы и наш оптимизм и веру в победу еще никто и никогда в истории не сломал. Мы можем некоторое время блуждать, ходить по кругу, но своего не потеряем – Евро-2012 будет у нас, будут стадионы, будут аэропорты, гостиницы, дороги, а если еще и ребята из сборной постараются, то будет первое место на чемпионате и престижный кубок самой сильной футбольной сборной Европы.

Владимир Сидоренко