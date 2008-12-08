Васюник обещает до 2012 года электричку из ”Борисполя” в Киев

Вице-премьер-министр Иван ВАСЮНИК убежден, что до 2012 года между международным аэропортом "Борисполь" и Киевом будет внедрено железнодорожное соединение. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время расширенного заседания Национальных координаторов Украины и Польши по вопросам подготовки стран к чемпионату.

Да, по словам И.ВАСЮНИКА, сейчас вопрос строительства восьми километровой ветви железной дороги к аэропорту изучается Министерством транспорта и связи на техническом уровне и создается инвестиционное предложение.

"Этот проект во времени реализации требует не больше двух лет, поэтому мы физически успеваем его реализовать", - сказал вице-премьер.