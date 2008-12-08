Суркис: ничто не сможет разъединить Украину и Польшу в проведении Евро

Президент Федерации футбола Григорий СУРКИС убежден, что Украина и Польша окончательно закрепили за собой право на проведение финала чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Киеве на расширенном заседании национальных координаторов Украины и Польши по вопросам подготовки стран к чемпионату.

“Сегодняшнее заседание еще раз конкретно засвидетельствовало, что даже теоретически невозможно представить, что Польшу и Украину может что-то разъединить в рамках проведения Евро-2012”, - сказал Г.СУРКИС.

Он отметил, что теперь все усилия нужно направить на то, чтобы хорошо подготовиться к заседанию Наблюдательного совета УЕФА по Евро-2012 (10 декабря - УНИАН) и “начиная с нового года до мая месяца демонстрировать УЕФА наш общий прогресс”. “Такие наши ближайшие задачи”, - подсуммировал президент ФФУ.

Со своей стороны, президент польского футбольного союза Гжегож ЛЯТО также подтвердил, что он рассматривает лишь Украину в качестве партнера по приему турнира. “Я не вижу ни одного другого партнера кроме Украины для проведения Евро-2012”, - отметил он.