Во Вроцлаве на модернизацию ж/д вокзала к ЧЕ-12 потратят 40 млн.евро

Городские власти Вроцлава и Польская железная дорога (PKP) планируют потратить 40 млн. евро на реконструкцию железнодорожного вокзала в рамках подготовки к проведению Чемпионата Европы по футболу в 2012 году.

Как сообщает Польское агентство прессы (РАР), на днях была презентована концепция модернизации вокзала варшавской фирмой GRUPA 5, которая выиграла организованный городом и PKP тендер.

Вокзал во Вроцлаве, спроектированный немецким архитектором Вильгельмом Граповым, был построен в первой половинные XIX века и с тех пор реконструировался только раз в 1904 году.

Презентованная концепция предусматривает создание в вокзале дополнительных коммерческих площадей. «Следовательно, само здание будет не только железнодорожным вокзалом, но и торговой галереей», - отмечает РАР.

Проект также предусматривает создание офисных и многофункциональных помещений, а также подземный паркинг для 200 автомобилей.

GRUPA 5 планирует подготовить детальный проект модернизации вокзала до февраля 2009 года, чтобы в третьем квартале следующего года можно было объявить тендер на выполнение строительных работ.

Таким образом, непосредственно реконструкция могла бы начаться в конце следующего или в начале 2010 года.

Мэр Вроцлава Рафал ДУТКЕВИЧ заметил, что в планах также строительство у вокзала гостиницы и офисных зданий, в чем потенциально заинтересованы частные инвесторы.

В таком случае общий объем инвестиций составил бы 300-400 млн. евро.

Как сообщал УНИАН, Вроцлав является одним из 4 основных городов в Польше, которые будут принимать матчи Евро-2012.

В Польше также матчи пройдут в Варшаве, Гданьске и Познани.

В польском резерве городов Краков и Хожув.