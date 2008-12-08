Васюник надеется, что Львов построит стадион к Евро-2012

Вице-премьер-министр Иван ВАСЮНИК надеется, что во Львове своевременно будет построен новый стадион, на котором должны пройти матчи Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Киеве на расширенном заседании национальных координаторов Украины и Польши по вопросам подготовки двух стран к чемпионату.

“Строительство (стадиона к Евро-2012 - УНИАН) идет полным ходом. Генеральный подрядчик заключил соглашение, и есть все основания утверждать, что стадион во Львове, как и стадион в Киеве, будут сданы своевременно”, - сказал И.ВАСЮНИК.

Он также заметил, что, учитывая готовность стадиона в Днепропетровске и перспективы завершения строительства “Донбасс Арены” в Донецке, украинская сторона сделала все от нее зависящее для того, чтобы формула, принятая два года назад относительно четырех принимающих городов в Украине и четырех в Польшн, работала.

“Мы убеждены, что у УЕФА есть все основания в мае подтвердить эту формулу, выбрав четыре города польских и четыре города украинских, в которых будут проводиться финальные игры Чемпионата Европы по футболу”, - добавил вице-премьер.

Как сообщал УНИАН, Украина и Польша в общей заявке на проведение Евро-2012 указали, что каждая сторона обязывается подготовить по четыре основных и по два резервных города для проведения футбольных матчей. В то же время, на последнем заседании исполкома УЕФА в сентябре было принято решение отменить такое распределение.

Президент УЕФА Мишель ПЛАТИНИ заявил, что будет определено шесть или восемь наилучше подготовленных городов, и паритетное распределение между государствами-хозяевами при этом не обязательно будет соблюдено. Главным условием для проведения турнира он назвал готовность столиц двух стран – Киева и Варшавы.