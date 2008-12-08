В феврале - заседание украинско-польского комитета по Евро-2012

Украина и Польша договорились активизировать подготовку к третьему заседанию общего межправительственного комитета по вопросам подготовки и проведения Евро-2012, которое ориентировочно состоится в феврале 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил вице-премьер-министр Иван ВАСЮНИК на расширенном заседании национальных координаторов Украины и Польши по вопросам подготовки стран к чемпионату.

По словам вице-премьера, приоритетными вопросами этого заседания будут обсуждение и определение общей программы привлечения инвесторов к подготовке объектов Евро-2012 в условиях экономического кризиса, перестройка пунктов пропуска на украинско-польской границе и выработка единой информационной политики в этом вопросе.

В частности, что касается последнего вопроса, отметил И.ВАСЮНИК, на сегодняшней встрече стороны обсудили проведение общей информационной кампании в Европе относительно подготовки Чемпионата по футболу 2012 года, которая будет построена на позитиве.

«Здесь нужна координация, потому что Европа неоднократно, как и Украина, и Польша, содрогалась на протяжении последних полгода от весьма нескоординированных действий не в плане строительства стадионов, а в плане информационной кампании”, - сказал он.

Со своей стороны, министр спорта и туризма Польши Мирослав ДЖЕВЕЦКИ заметил, что в последнее время поляки “ощущали достаточно неприятный дискомфорт в общении с масс-медиа, потому что очень слабо проводилось строительство стадионов”. Сейчас же в Польше работы проводятся успешно, поэтому, считает министр, “будет возможность улучшить информационную политику”.

Как сообщал УНИАН, 30 октября одно из отечественных информагентств со ссылкой на слова заместителя председателя Национального агентства Украины по проведению Евро-2012 (позднее агентство было ликвидировано решением Кабмина) Евгения ВИЛИНСКОГО распространило информацию о якобы прекращении строительных работ на 80% объектов к Евро-2012.

В тот же день новый руководитель Федерации футбола Польши Гжегош ЛЯТО заявил, что “Польша в любом случае выполнит свои обещания, но если Украина этого не сделает, тогда мы можем провести турнир вместе с Германией”.

Позже оба опровергли свои заявления, но их слова спровоцировали ряд критических комментариев, распространенных зарубежными СМИ.