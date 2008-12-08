Польша положительно оценивает создание координационного бюро

Польское правительство положительно оценивает решение Кабинета министров Украины о ликвидации Национального агентства по подготовке к Чемпионату Европы по футболу 2012 года и создание в составе правительства координационного бюро.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Киеве заявил министр спорта и туризма Польши Мирослав ДЖЕВЕЦКИ на расширенном заседании национальных координаторов Украины и Польши по вопросам подготовки стран к Евро-2012.

«Мы с огромным удовлетворением сегодня восприняли информацию о том, что в украинском правительстве было создано координационное бюро по подготовке и проведению Евро-2012», - сказал М.ДЖЕВЕЦКИ. Он добавил, что подобная структура существует в Польше, где за подготовку к чемпионату ответственно правительство, которое тесно сотрудничает с футбольным союзом.

По его мнению, такое решение украинского правительства приведет к тому, что «это подобие таких вертикалей намного облегчит наше сотрудничество и взаимодействие в подготовке и выполнении проекта Евро-2012».

По его словам сейчас необходимо назначить ответственных лиц с обеих сторон, составить графики выполнения мероприятий и сотрудничать в подготовке к турниру.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 декабря, состоялось расширенное заседание национальных координаторов Украины и Польши по вопросам подготовки стран к Чемпионату при участии вице-премьер-министра Украины Ивана ВАСЮНИКА и министра спорта и туризма Польши М.ДЖЕВЕЦКИ.