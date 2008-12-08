Укравтодор потратил на дороги к Евро-2012 свыше 1,8 млрд. грн.

По состоянию на 1 декабря 2008 года дорожно-строительных работ на объектах Евро-2012 выполнено на общую сумму государственного бюджета 1 млрд. 808 млн. грн. (144% от годового плана). Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины.

В том числе строительства и реконструкции – 387 млн. грн. (81% от годового плана), капитального ремонта 1 млрд. 421 млн. грн. (182% от годового плана).

Как сообщал УНИАН, 2-го декабря руководитель «Укравтодора» Вадим ГУРЖОС заявил, что на всю программу подготовки дорожной отрасли к Евро-2012 необходимо 42,7 млрд. грн. Из них 15,78 млрд. грн. бюджетных средств, в частности с привлечением кредитных средств в сумме 12,9 млрд. грн. Средства инвесторов на концессионных условиях – 13,98 млрд. грн.

В рамках подготовки к чемпионату планируется построить 301 км. новых дорог, реконструировать 80 км. существующих и отремонтировать 4206 км. дорог.