«Донбасс Арену» будут поливать дозировано

Под будущим травяным футбольным газоном «Донбасс Арены» заканчивают укладку дренажа. Впрочем, эта же конструкция станет одновременно и системой аэрации – с помощью дренажных труб к корням травяного покрытия можно будет подавать воздух.

Следующий этап полевых работ – монтаж системы орошения.

Поливать газон будут четко дозированными нормами: ровно столько, сколько необходимо для орошения каждой отдельно взятой зоны поля. Коммуникации для этого уже прокладывают. Кроме того, на стадион активно завозится песок – готовится так называемый «подстилающий слой», на который уже будут укладываться рулоны травы.

Пресс-служба стадиона «Донбасс Арена»