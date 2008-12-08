Сегодня встретятся Национальные координаторы Украины и Польши по Евро-2012
10:16, 08 декабря 2008Футбол 2012
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Брифинг в 13.00 часов
Сегодня в 11.30 начнется расширенное заседание Национальных координаторов Украины и Польши по вопросам подготовки к Евро-2012 при участии вице-премьер-министра Украины Ивана ВАСЮНИКА и министра спорта и туризма Республики Польша Мирослава ДЖЕВЕЦКОГО.
Как сообщает Правительственный портал, в 13.00 состоится брифинг И.ВАСЮНИКА и М.ДЖЕВЕЦКОГО.
Мероприятие состоится по адресу: ул. Институтская, 7, здание Клуба Кабинета министров.
Аккредитация продолжается до 9.00. Телефоны для аккредитации: 8 067 964 34 59, 8 095 206 45 60.
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