Сегодня встретятся Национальные координаторы Украины и Польши по Евро-2012

Сегодня в 11.30 начнется расширенное заседание Национальных координаторов Украины и Польши по вопросам подготовки к Евро-2012 при участии вице-премьер-министра Украины Ивана ВАСЮНИКА и министра спорта и туризма Республики Польша Мирослава ДЖЕВЕЦКОГО.

Как сообщает Правительственный портал, в 13.00 состоится брифинг И.ВАСЮНИКА и М.ДЖЕВЕЦКОГО.

Мероприятие состоится по адресу: ул. Институтская, 7, здание Клуба Кабинета министров.

Аккредитация продолжается до 9.00. Телефоны для аккредитации: 8 067 964 34 59, 8 095 206 45 60.