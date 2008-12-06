Минимум 4 аэропорта будут стопроцентно готовы к Евро-2012

По меньшей мере 4 аэропорта Украины будут стопроцентно готовы принимать Евро-2012.

Об этом в интервью корреспонденту УНИАН сообщил национальный координатор по подготовке аэропортов Украины к Евро-2012 Кирилл ПОЛИЩУК во время пребывания в Кировограде.

Он заверил, что все подготовительные работы на объектах идут по графику.

«Могу доказать, что запланированные в этом году средства правительство полностью профинансировало – 1 млрд. 8 млн. грн. Некоторую часть работ просто не успели выполнить подрядчики», - отметил К.ПОЛИЩУК.

По его словам, с 15 по 19 декабря в трех городах Украины – Львове, Киеве, Донецке – будут работать эксперты УЕФА, которые проанализируют состояние подготовки каждого аэропорта. Окончательное решение станет известно в мае следующего года.

«Нужно хорошо понимать, что нет установленного паритета: 6 городов в Польше, 6 – в Украине. Будут принимать те города, которые продемонстрируют комплексную подготовку: аэропорт, стадион, гостиницы, инфраструктура. Может случиться, что в Польше будут готовы 10 городов, а у нас только 2», - объяснил К.ПОЛИЩУК.

Он также сообщил, что по аэропорту «Львов» сегодня есть значительные сдвиги, которые позволяют надеяться на полное выполнение подготовительных работ.

«В эту среду вице-премьер Иван ВАСЮНИК провел совещание в присутствии председателя Львовской облгосадминистрации, мэра города, заинтересованных представителей министерств и ведомств. Планируются серьезные работы, связанные с удлинением взлетно-посадочной полосы на 700 метров, строительство нового терминала, способного принимать тысячу пассажиров в час. На днях был проведен тендер, в котором победила украинская проектная организация», - сообщил национальный координатор.

По словам К.ПОЛИЩУКА, обеспокоенность вызывает ситуация с аэропортом в Днепропетровске.

«Днепроавиа» находится в состоянии банкротства. Авиакомпания и аэропорт сейчас находятся под залогом у частной компании. Но те средства, которые сегодня можно использовать благодаря инвесторам, осваиваются. В частности, сделан ремонт на перроне. Конечно, этого недостаточно», - сказал К.ПОЛИЩУК.

Он сообщил, что на сегодняшний день определены основные аэропорты, которые будут принимать Евро-2012: во Львове, Донецке, Днепропетровске, а также «Борисполь» и «Жуляны» в Киеве. Харьковский и одесский аэропорты рассматриваются к качестве резервных.