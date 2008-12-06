Ахметов принял решение по главному тренеру ”Шахтера”

Президент ФК "Шахтер" Ринат АХМЕТОВ решил, что Мирча ЛУЧЕСКУ останется главным тренером команды.

Об этом заявил генеральный директор клуба Сергей ПАЛКИН на встрече с командой, сообщили УНИАН в пресс-службе "Шахтера".

По словам С.ПАЛКИНА, "от имени президента клуба" он сообщил футболистам, что "у руля команды остается ЛУЧЕСКУ, доверие к нему полное".

"Возглавлять команду "Шахтер" должен профессионал высокого уровня, причем с серьезной мотивацией на новые победы. Такой человек - Мирча ЛУЧЕСКУ", - сказал С.ПАЛКИН игрокам. При этом он подчеркнул, что необходимость "сделать жесткий акцент на этом вопросе" была вызвана обилием "слухов, инсинуаций вокруг фигуры наставника "Шахтера".

"И президент клуба, и болельщики, и все мы ждем от команды большего. "Шахтер" укомплектован отличными исполнителями, на каждой позиции есть здоровая конкуренция", - отметил гендиректор клуба и добавил, что "можно сказать с уверенностью на 99%, что в межсезонье приобретений у нас не будет".