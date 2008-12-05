Васюник: Кабмин намерен сократить процедуры сдачи готовых гостиниц

Правительство работает над решением вопроса упрощения процедурных процессов при строительстве гостиниц и, в частности, уже сейчас готовится сокращение процедуры сдачи построенного объекта, для чего сейчас нужно собрать больше 25 подписей, а тянется это 3 - 5 месяцев.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, об этом сегодня во Львове заявил вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК на встрече с владельцами гостиниц.

Кроме того, по его словам, правительство разрабатывает механизм для свободного предоставления кредитов гостиницам, которые входят в программу ЕВРО 2012, а также рассматривает возможность уменьшения кредитного давления на них.

Со своей стороны, городской председатель Львова Андрей САДОВОЙ заявил, что в случае предоставления гостиницей финансовых гарантий реализации проекта, городская власть со своей стороны готова предоставить максимальное содействие. Он также пообещал, что встретится с каждым представителем гостиницы, который будет нуждаться в помощи от города.