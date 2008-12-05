“Шахтер” получит более 370 тыс.евро за участие игроков в матчах ЧЕ-2008

Донецкий футбольный клуб ”Шахтер” получит 372,5 тыс. евро за участие игроков клуба в составе национальных сборных в матчах чемпионата Европы по футболу 2008 года.

Как сообщает сайт uefa.com, УЕФА завершил финансовые расчеты, касающиеся Евро-2008, и теперь может начать распределение средств между национальными ассоциациями, которые они должны передать своим клубам за их вклад в успешное проведение чемпионата в Австрии и Швейцарии.

Общая сумма, намеченная для передачи по итогам Евро-2008, равна 43,5 млн. евро. По итогам Евро-2012 ее планируется увеличить до 55 млн. при условии, что следующий чемпионат принесет примерно такой же доход, как турнир в этом году.

Перечисления за вклад в проведение финальной стадии Евро-2008 получат 180 клубов, представляющие 24 из 53 ассоциаций УЕФА. Наибольшую сумму УЕФА намерена передать немецким клубам – в общем более 6,8 млн. евро. Далее следует Испания - 5,1 млн. евро, Англия – более 4,8 млн. и Италия – почти 4,3 млн.

Среди клубов, лидирующих по числу представителей на Евро-2008, на первом месте бременский "Вердер" (Германия) - почти 1,1 млн. евро, "Лион" (Франция) - около 1,04 млн. и мюнхенская "Бавария" (Германия) - 1,02 млн.

Федерация футбола Украины получит 372 тыс. 513 евро для передачи ФК “Шахтер”, единственному отечественному клубу, который заслужил награду за участие своих игроков в прошедшем чемпионате Европы.

Справка УНИАН. Распределение средств, полученных от проведения чемпионатов Европы по футболу 2008 и 2012 годов, было оговорено в Меморандуме о взаимопонимании, заключенном между УЕФА и Ассоциацией европейских клубов (АЕК) 21 января 2008 года.

Доля каждого клуба вычисляется, исходя из того, сколько дней каждый его представитель провел вместе со своей сборной на чемпионате Европы. Срок считался, начиная за две недели до первого матча сборной на Евро и заканчивая днем, следующим за днем завершения ее выступлений. Определенный процент этой суммы должен быть перечислен клубу или клубам, чьи цвета защищал футболист в течение двух лет до финальной стадии первенства континента.

Чтобы иметь право на получение части средств от проведения Евро-2008 и Евро-2012, клубы должны были предоставить УЕФА специальную анкету, в которой они давали согласие поддерживать соревнования национальных команд и уважать положения ФИФА, отпуская футболистов в сборные.

Анкеты заполнили, подписали и отправили УЕФА 636 клубов.