На работах в аэропорту «Донецк» средства использовали неэффективно

Министерство транспорта и связи Украины совместно с Донецким областным советом не обеспечили эффективного использования средств государственного бюджета, предназначенных для комплексной реконструкции, расширения и технического переоснащение коммунального предприятия „Международный аэропорт Донецк”.

Такой вывод Коллегия Счетной палаты сделала по результатам аудита использования в 2007 году и в 1-м полугодии 2008 года средств субвенции из Государственного бюджета областному бюджету Донецкой области на комплексную реконструкцию, расширение и техническое переоснащение коммунального предприятия „Международный аэропорт Донецк”.

Как говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы Счетной палаты, свыше 26 миллионов гривень были использованы с нарушением законодательства в 2007 и 2008 годах, еще около 13 миллионов гривень тратились крайне неэффективно. Кроме того, по данным Счетной палаты, управление бюджетными средствами было связано с многочисленными нарушениями законодательства, привело к несоблюдению сроков строительства, незаконным расходам и нанесению существенных убытков государству.

По оценке специалистов Счетной палаты, нарушения в использовании средств Госбюджета носили системный характер. В частности, положения в Соглашении между Министерством транспорта и связи Украины и Донецким областным советом допускали разную трактовку относительно объектов, которые должны были быть переданы в государственную собственность. Срок действия соглашения заканчивался раньше, чем должно было быть завершено строительство. Как считают в СП, это создавало угрозу того, что объекты, на которые тратились средства Государственного бюджета, не будут впоследствии в государственной собственности.

Аудиторы также установили, что генеральный проектант строительства взлетно-посадочной полосы - Донецкое областное объединение капитального строительства – вообще не имело разрешения на проектирование аэродромов и не имело практического опыта проектирования подобных объектов. Следствием этого стало утверждение проекта, который в последующем нуждался в существенной доработке. За счет изменений проектных решений рост стоимости строительства, по сравнению с первичным проектом, составил свыше 127 млн. грн. При этом исполнители дополнительных работ определялись без проведения процедуры закупки. По данным СП, как следствие, свыше 25 млн. грн., которые поступили на строительство, были использованы с нарушением действующего законодательства.

Также, в Счетной палате отмечают, что на сегодня очевидно, что в нарушение постановления правительства относительно подготовки к Евро-2012 Минтранссвязи не обеспечит в 2008 году привлечение для этого строительства 45 млн. грн. средств инвесторов. По результатам аудита специалистами Счетной палаты сделан вывод, что сроки завершения комплексной реконструкции аэропорта находятся на грани срыва.

Справка УНИАН. На строительство и реконструкцию КП «Международный аэропорт «Донецк» постановлением №505 Кабмина от 21 мая 2008 г. (Порядок использования в 2008 году средств, предусмотренных в Государственном бюджете для строительства, реконструкции и ремонта аэропортов государственной и коммунальной собственности) выделено 733,3 млн. грн.