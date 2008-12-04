Польша 23 декабря объявит тендер по Слёнскому стадиону

Администрация Слёнского воеводства (Польша) планирует 23 декабря объявить первый этап тендера на модернизацию Слёнского стадиона в Хожове.

Как сообщает РАР, результаты первого этапа тендера, в рамках которого будут избраны фирмы, отвечающие выдвинутым критериям, будут объявлены в конце марта 2009 года.

Во время второго этапа планируют избрать победителя, который выполнит все необходимые работы.

Реконструкцию планируется начать 1 июля следующего года.

Проект модернизации готовит немецкая фирма GMP. Она должна направить его окончательную версию местной администрации, которая является владельцем стадиона, до 10 декабря этого года.

По предварительным оценкам, реконструкция, в рамках которой будет построена новая трибуна, дополнительные помещения, паркинги, новые торговые точки и туалеты, а также установлена новая аудиосистема и skybox, будет стоить около 360 млн. злотых (почти 120 млн. долларов).

После модернизации стадион сможет принять более 52 тысяч зрителей. В том числе будет предусмотрено более 700 мест для журналистов и 132 для лиц на инвалидных колясках.

Как сообщал УНИАН, Хожув является одним из двух резервных городов для проведения матчей Евро-2012. В польском резерве также Краков.

Основные 4 города, в которых должны пройти матчи финала Чемпионата Европы по футболу 2012 года, это Варшава, Гданьск, Вроцлав и Познань.