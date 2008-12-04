Президент ФФУ доволен ходом подготовки Харькова к Евро-2012

Президент Федерации футбола Украины Григорий СУРКИС доволен ходом подготовки в Харькове к проведению финальной части футбольного Чемпионата Европы 2012 года.

«Процесс подготовки к Евро-2012 в Харькове идет прекрасно», - сказал Г.СУРКИС в эксклюзивном комментарии корреспонденту УНИАН.

«И реконструкция аэропорта, и стадиона «Металлист», - отметил он, - проходят успешно и оставляют приятное впечатление от уже сделанного».

Президент ФФУ положительно оценил совместную работу местной власти в процессе подготовки Харькова к Евро-2012.

«И власть области, и власть города, а также те, кто в силу обязанностей реализует программу подготовки в Харькове к Евро, выглядят одной командой, заинтересованной в достижении нужного результата, и это очень заметно», - сказал Г.СУРКИС. «Если так будет и в дальнейшем, - добавил он, - можно не сомневаться в успехе, хотя то, примет ли Харьков Евро-20112, зависит не только от этого города».

Г.СУРКИС выразил также удовлетворение от матча группового турнира на Кубок УЕФА между харьковским “Металлистом” и греческим “Олимпиакосом”, какой он посмотрел 3 декабря в Харькове на стадионе «Металлист». По его мнению, «амбициозная команда» под руководством тренера Мирона МАРКЕВИЧА сегодня демонстрирует вполне современный футбол и лишний раз подтверждает наличие в Харькове «прекрасной футбольной школы».

Как сообщал УНИАН, в очередном раунде группового турнира УЕФА 3 декабря “Металлист” выиграл у “Олимпиакоса” (Греция) со счетом 1:0 и вышел в следующую стадию соревнований за европейский Кубок.

Справка УНИАН. К основным городам, которые будут принимать Евро-2012 в Украине, отнесены Киев, Донецк, Днепропетровск и Львов, к резервным – Харьков и Одесса. Функционеры УЕФА не раз обращали внимание на разную степень готовности этих городов к принятию Евро-2012.